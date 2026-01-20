Argentina en el ranking FIFA 2026: ¿cómo afecta a la selección en su camino?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) actualizó su ranking de selecciones, destacando que España se mantiene en la primera posición, con Argentina en segundo lugar. Este anuncio llega en un momento clave, ya que el equipo albiceleste se prepara para enfrentar a España el 27 de marzo en la Finalissima, que se llevará a cabo en Qatar.

En el ranking, Francia ocupa el tercer puesto, seguida por Inglaterra en cuarto lugar y Brasil en quinto, siendo este último el mejor seleccionado sudamericano después de Argentina. Un cambio notable fue el ascenso de Marruecos, que a pesar de perder en la final de la Copa Africana de Naciones, logró posicionarse en el octavo lugar, mientras que Senegal, campeón del torneo, se encuentra en la duodécima posición.

El resto del Top 10 lo completan Portugal en sexto lugar, Países Bajos en séptimo, Bélgica en noveno y Alemania en décimo. Este ranking comienza a definir a los principales candidatos para el Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.