Sábado, 7 de Marzo 2026
Nonogasta se prepara para la gran revancha entre Racing y Amigos del Deporte este sábado
Nonogasta se prepara para la gran revancha entre Racing y Amigos del Deporte este sábado

Este sábado 7 de marzo, Racing Club y Amigos del Deporte se enfrentarán en la revancha final del Torneo de Fútbol de Nonogasta, luego de un empate 1-1 en la ida. La jornada comenzará a las 20.00 con un partido infantil y la final se jugará a las 21.00 en el estadio "Pepe Argañaraz". Se anticipa una noche llena de emoción y pasión futbolera.

El próximo sábado 7 de marzo, el estadio “Pepe Argañaraz” del Club Joaquín Víctor González en Nonogasta será el escenario de la revancha final del Torneo de Fútbol de los barrios. A partir de las 21.00, Racing Club y Amigos del Deporte se enfrentarán tras haber empatado 1-1 en el primer partido, lo que hace que este encuentro sea crucial para determinar al primer finalista.

En caso de que el resultado final sea nuevamente un empate, el campeón se definirá mediante una tanda de penales. La organización del torneo ha pedido a los hinchas que respeten las áreas asignadas para las diferentes hinchadas, garantizando así un ambiente festivo y ordenado.

Previo al encuentro principal, desde las 20.00, se llevará a cabo un partido de fútbol infantil de la categoría Sub-10 entre San Vicente y Defensa y Justicia, donde se ofrecerá un aperitivo a los asistentes. Además, se anticipa que la próxima semana comenzará la Liguilla Campeonato, que otorgará un lugar en la final del Campeonato 2026 al segundo clasificado.

En los cuartos de final, los equipos que se enfrentarán son Racing contra El Asfalto, San Vicente contra Unión, Las Estrellas frente a Defensa y Justicia, y Amigos del Deporte contra Belgrano. La noche promete ser emocionante para jugadores y espectadores, llenos de pasión por el fútbol.

