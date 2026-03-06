Sábado, 7 de Marzo 2026
Pilotos riojanos listos para brillar en el Nacional de Santa Clara, Santa Fe
Tres pilotos de La Rioja competirán en la primera fecha del campeonato nacional en Santa Clara, Santa Fe. Buscarán destacarse en sus categorías y sumar puntos cruciales.

Los pilotos riojanos se preparan para una intensa competencia en Santa Clara, Santa Fe, donde buscarán destacarse en el ámbito nacional. Esta primera fecha del campeonato promete ser un gran desafío, ya que los mejores exponentes del país estarán en la pista. Hidalgo competirá en 125cc graduados, Arabel en 50cc Escuela Promocional y Moreno en 110cc Menores.

La participación de estos jóvenes talentos no solo representa un reto personal, sino también una oportunidad para visibilizar el motociclismo en la provincia y fomentar el interés en este deporte. Ciro Arabel expresó su entusiasmo por regresar al Nacional y competir en la 50 Escuela, mientras que Moreno destacó el trabajo realizado para llegar en buena forma a la competencia. Hidalgo, por su parte, mencionó sus expectativas de pelear por un lugar en el podio.

Con el inicio de esta competencia, la comunidad se une para apoyar a sus pilotos, quienes llevan consigo las esperanzas de muchos. Se espera que el esfuerzo y la dedicación de los participantes sean clave para alcanzar sus objetivos en un evento que promete ser memorable por la calidad de los competidores y la pasión que genera entre los aficionados.

