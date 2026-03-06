Viernes, 6 de Marzo 2026
Pereyra Díaz debuta en la quinta temporada en la India buscando su primer gol
Pereyra Díaz debuta en la quinta temporada en la India buscando su primer gol

Jorge Pereyra Díaz, delantero riojano de 35 años, ha comenzado su quinta temporada en la India, acumulando 42 goles en 108 partidos y buscando su primer gol en la actual campaña. Este domingo, se enfrentará a Sporting Nueva Delhi en una nueva oportunidad para brillar.

Jorge Pereyra Díaz, delantero de 35 años, ha iniciado su quinta temporada en la India, país al que llegó en 2021 proveniente de Platense. En este ciclo, se ha consolidado como titular en Mumbai City FC, participando en tres encuentros donde su equipo logró dos victorias y un empate.

En su último partido, disputado contra North East United, el encuentro terminó 1 a 1. Pereyra Díaz busca marcar su primer gol de la temporada en el próximo partido, que se llevará a cabo el domingo contra Sporting Nueva Delhi.

Desde su llegada a la India, el delantero ha tenido un rendimiento notable, acumulando 42 goles en 108 partidos, y ha contribuido a la conquista de un título con Mumbai City FC en la temporada 2023/24, anotando en la final contra Mohun Bagan. Su trayectoria en el fútbol indio incluye participaciones en torneos como la Durand Cup y la Super Cup.

