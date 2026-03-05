Jueves, 5 de Marzo 2026
Impulso al deporte: nuevo plan de apoyo a clubes y torneos de fútbol en La Rioja
Deportes

Impulso al deporte: nuevo plan de apoyo a clubes y torneos de fútbol en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con la Liga Riojana de Fútbol para coordinar un plan de apoyo institucional y mejoras en infraestructura, con el torneo local comenzando el 15 de abril. La asistencia incluye indumentaria para clubes y busca fortalecer el deporte como herramienta de inclusión.

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con autoridades de la Liga Riojana de Fútbol para coordinar acciones de cara al inicio del torneo local, programado para el 15 de abril. Este encuentro se centró en la necesidad de fortalecer el desarrollo deportivo y el impacto social de los clubes en la comunidad.

En la reunión, también participaron el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, y el presidente de la liga, Gabriel Godoy. Se discutieron propuestas de respaldo institucional y mejoras en infraestructura, así como la asistencia a los clubes mediante la provisión de indumentaria deportiva. Menem subrayó el compromiso del Gobierno provincial para brindar un apoyo integral, tanto económico como institucional, y asegurar que el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna esté en óptimas condiciones para la competencia.

Godoy enfatizó la importancia del acompañamiento institucional y el rol social que desempeñan los clubes, destacando la necesidad de trabajar unidos para mantener la contención social que ofrecen los campeonatos. El objetivo es consolidar el fútbol riojano no solo como una actividad deportiva, sino también como un espacio de integración y desarrollo social.

Etiquetas: la rioja liga riojana de fútbol torneo local desarrollo deportivo gobierno provincial infraestructura
