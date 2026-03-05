José Rosa y Jonathan Eniz: un duelo que promete emoción en el boxeo argentino

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El esperado combate entre Sansón Rosa y Potro Eniz se llevará a cabo el sábado 21 de marzo en el estadio de la FAB en Buenos Aires. Este enfrentamiento, que ha generado gran expectativa, será un duelo a diez rounds en la categoría Superligero y será la pelea de fondo del evento organizado por OR Promotions, con transmisión de TyC Sports.

Rosa, de 25 años y con un récord de 31-1-0, es el actual campeón latino superligero del CMB, título que revalidó en su última pelea en 2025. Eniz, de 31 años, cuenta con un récord de 37-25-1 y llega a este combate tras una derrota por decisión unánime en su primer enfrentamiento del 2026 en Estados Unidos.

La rivalidad entre ambos boxeadores se remonta a 2022, cuando comenzaron a intercambiar provocaciones en redes sociales. A pesar de que su primer encuentro no se concretó, este combate promete ser un momento decisivo en sus carreras. Con la atención de los medios y la afición concentrada en este duelo, ambos pugilistas buscarán demostrar su capacidad en el cuadrilátero.