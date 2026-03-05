Jueves, 5 de Marzo 2026
José Rosa y Jonathan Eniz: un duelo que promete emoción en el boxeo argentino
Deportes

José Rosa y Jonathan Eniz: un duelo que promete emoción en el boxeo argentino

El boxeador riojano Sansón Rosa enfrentará al Potro Eniz el 21 de marzo en Buenos Aires. Rosa, campeón latino superligero, buscará mantener su récord de 31-1-0. La expectativa crece entre los fanáticos del boxeo por este esperado duelo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El esperado combate entre Sansón Rosa y Potro Eniz se llevará a cabo el sábado 21 de marzo en el estadio de la FAB en Buenos Aires. Este enfrentamiento, que ha generado gran expectativa, será un duelo a diez rounds en la categoría Superligero y será la pelea de fondo del evento organizado por OR Promotions, con transmisión de TyC Sports.

Rosa, de 25 años y con un récord de 31-1-0, es el actual campeón latino superligero del CMB, título que revalidó en su última pelea en 2025. Eniz, de 31 años, cuenta con un récord de 37-25-1 y llega a este combate tras una derrota por decisión unánime en su primer enfrentamiento del 2026 en Estados Unidos.

La rivalidad entre ambos boxeadores se remonta a 2022, cuando comenzaron a intercambiar provocaciones en redes sociales. A pesar de que su primer encuentro no se concretó, este combate promete ser un momento decisivo en sus carreras. Con la atención de los medios y la afición concentrada en este duelo, ambos pugilistas buscarán demostrar su capacidad en el cuadrilátero.

Etiquetas: boxeo sanón rosa jonathan eniz pelea buenos aires deportes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2058 articles →

Artículos relacionados

Racing se afianza en el Apertura con su quinta victoria consecutiva tras vencer a Atlético Tucumán

La suspensión del Torneo Provincial genera incertidumbre entre equipos y jugadores locales

La Rioja se prepara para recibir la fecha 9 del Torneo Apertura el 3 de mayo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar