Racing se afianza en el Apertura con su quinta victoria consecutiva tras vencer a Atlético Tucumán

Racing Club logró una victoria contundente de 3-0 frente a Atlético Tucumán, cerrando así la fecha 8 del Torneo Apertura. Este triunfo permite a la Academia acumular cinco partidos sin conocer la derrota, tras un inicio complicado con tres derrotas consecutivas. Los goles fueron anotados por Duván Vergara, quien se destacó con un doblete, y Santiago Solari, que selló el resultado.

El arquero Facundo Cambeses fue crucial, manteniendo su arco en cero con intervenciones clave que frustraron a un Atlético Tucumán que, a pesar de generar oportunidades, no pudo convertir. Racing, aunque no mostró un rendimiento excepcional, demostró efectividad en el ataque, lo que le otorga confianza al equipo dirigido por su entrenador.

Este resultado revitaliza las aspiraciones de la Academia en el torneo y genera un ambiente de optimismo entre los hinchas, quienes celebraron el triunfo. Con la intención de extender esta racha positiva, el equipo se alista para los próximos desafíos, mientras la conexión entre los jugadores y la estrategia del cuerpo técnico parecen dar sus frutos.