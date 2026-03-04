Miércoles, 4 de Marzo 2026
La suspensión del Torneo Provincial genera incertidumbre entre equipos y jugadores locales
La suspensión del Torneo Provincial genera incertidumbre entre equipos y jugadores locales

El Torneo Provincial 2026 se suspende este fin de semana por un paro nacional de la AFA, afectando a todas las ligas de La Rioja. Los equipos deberán esperar una semana más para jugar.

El Torneo Provincial 2026, que reúne a los equipos de las seis ligas de La Rioja, no se disputará este fin de semana debido a un paro nacional decretado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta medida fue respaldada por el Consejo Federal del Fútbol y afectará a todas las competiciones oficiales de fútbol federado en el país.

Los partidos programados para el Grupo A, que incluían enfrentamientos como Los Andes de Guandacol contra Andino y Ferroviario de Milagro contra Tiro Federal de Chamical, así como otros en los Grupos B, C y D, serán reprogramados para el próximo fin de semana. La organización del torneo anunciará en los próximos días las nuevas fechas y horarios para estos encuentros.

Esta pausa obligada en la actividad futbolística también afecta a los aficionados y la comunidad, quienes esperan ansiosos el regreso de los partidos. Mientras tanto, los equipos deberán continuar con sus entrenamientos y ajustar su planificación deportiva en un campeonato que hasta ahora se desarrollaba con normalidad.

