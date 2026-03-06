Viernes, 6 de Marzo 2026
Trump recibe al Inter Miami en la Casa Blanca y muestra su admiración por Messi
Trump recibe al Inter Miami en la Casa Blanca y muestra su admiración por Messi

La visita del Inter Miami CF a la Casa Blanca, donde Trump elogió a Messi y su impacto en la MLS, destaca la creciente influencia del fútbol en la cultura estadounidense. Este encuentro refuerza la conexión entre el deporte y la política.

El plantel del Inter Miami CF fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca tras su reciente victoria en la Major League Soccer. Entre los jugadores presentes se encontraban destacados futbolistas como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Mateo Silvetti.

Durante el encuentro, Trump manifestó su admiración por Lionel Messi, a quien comparó con Pelé, y expresó que considera al argentino superior al brasileño. El presidente también comentó sobre la decisión de Messi de unirse a la MLS tras ser campeón del mundo, destacando que "pudo haber ido a cualquier lugar después del Mundial".

Como muestra de agradecimiento, el equipo obsequió a Trump una camiseta con su nombre y el número 47, así como una pelota firmada. La visita del Inter Miami no solo celebra su éxito deportivo, sino que también refleja el creciente interés por el fútbol en la cultura estadounidense.

