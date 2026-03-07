La Agrupación Riojana anuncia emocionantes novedades para la segunda fecha en el "Óvalo de la Quebrada

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La dirigencia del automovilismo en La Rioja ha confirmado la realización de la segunda fecha anual en el "Óvalo de la Quebrada", a pesar de las recientes lluvias que afectaron la ciudad. Este evento es crucial para los pilotos de diversas categorías y se llevará a cabo en el predio de la zona Oeste.

Las autoridades mantienen su compromiso de realizar la competencia, programada para el Anual 2026, a pesar de los daños provocados por el temporal en varios sectores de la capital. Este fin de semana se efectuarán pruebas en la pista, lo que requerirá un esfuerzo considerable de la Agrupación Riojana para asegurar que el circuito esté en condiciones óptimas.

El pronóstico del tiempo indica la posibilidad de más lluvias, lo que representa un desafío adicional. Sin embargo, la realización de este evento también busca revitalizar el entusiasmo por el automovilismo en la región, ofreciendo un espectáculo que atraerá a un amplio público.

Con la llegada de los competidores y la expectativa de los espectadores, el "Óvalo de la Quebrada" se transformará en el centro de una celebración del automovilismo que promete ser memorable.