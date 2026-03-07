Sábado, 7 de Marzo 2026
La Agrupación Riojana anuncia emocionantes novedades para la segunda fecha en el "Óvalo de la Quebrada
La segunda fecha del automovilismo en el "Óvalo de la Quebrada" se mantiene firme a pesar de las lluvias, con pruebas programadas para este fin de semana. La competencia busca revitalizar la pasión por el deporte en la región.

Redacción Equipo Editorial
La dirigencia del automovilismo en La Rioja ha confirmado la realización de la segunda fecha anual en el "Óvalo de la Quebrada", a pesar de las recientes lluvias que afectaron la ciudad. Este evento es crucial para los pilotos de diversas categorías y se llevará a cabo en el predio de la zona Oeste.

Las autoridades mantienen su compromiso de realizar la competencia, programada para el Anual 2026, a pesar de los daños provocados por el temporal en varios sectores de la capital. Este fin de semana se efectuarán pruebas en la pista, lo que requerirá un esfuerzo considerable de la Agrupación Riojana para asegurar que el circuito esté en condiciones óptimas.

El pronóstico del tiempo indica la posibilidad de más lluvias, lo que representa un desafío adicional. Sin embargo, la realización de este evento también busca revitalizar el entusiasmo por el automovilismo en la región, ofreciendo un espectáculo que atraerá a un amplio público.

Con la llegada de los competidores y la expectativa de los espectadores, el "Óvalo de la Quebrada" se transformará en el centro de una celebración del automovilismo que promete ser memorable.

Etiquetas: la rioja óvalo de la quebrada automovilismo segunda fecha competencia deportes
