Huracán incorpora a Lucas Blondel, ex Boca, para fortalecer su defensa

El jugador Lucas Blondel fue oficialmente presentado como nuevo integrante de Huracán, marcando su cuarto equipo en su carrera. Proveniente de Boca Juniors, Blondel firmó un contrato de préstamo que se extenderá hasta diciembre, incluyendo una opción de compra. Se unirá a los entrenamientos este fin de semana en La Quemita.
Blondel tuvo una trayectoria de dos años y medio en Boca, donde se destacó inicialmente como un jugador clave, pero su carrera se vio afectada por una grave lesión a principios de 2024 que lo mantuvo fuera del campo por varios meses. A pesar de su recuperación, no logró volver a ganarse un lugar en el equipo titular, participando en solo 31 partidos y anotando cuatro goles, sin poder conquistar títulos.
En su nueva etapa en Huracán, buscará reencontrarse con su mejor rendimiento bajo la dirección de Diego Martínez, quien lo conoció bien antes de su lesión. Este nuevo desafío representa una oportunidad para que Blondel recupere su nivel y aporte al equipo en la próxima temporada.