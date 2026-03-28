Argentina se impone a Mauritania en amistoso: gran actuación en La Bombonera

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La Selección Argentina logró una victoria de 2-1 sobre Mauritania en un amistoso disputado en La Bombonera, en el marco de la doble Fecha FIFA. Este encuentro sirvió para que el entrenador Lionel Scaloni evaluara diferentes alternativas de cara al próximo Mundial 2026.

Desde el inicio, Argentina mostró un claro dominio, destacándose Thiago Almada en un contraataque que no pudo concretar Julián Álvarez. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos con un gol de Enzo Fernández, tras un centro de Nahuel Molina. A los 31 minutos, Nicolás Paz amplió la ventaja con un tiro libre que se coló junto al palo izquierdo, marcando su primer gol con la selección mayor.

En el segundo tiempo, el ingreso de Lionel Messi generó gran expectación, y Scaloni continuó modificando el equipo, lo que incluyó dos debuts en la selección. A pesar de los cambios, Mauritania logró acercarse en el marcador, poniendo presión en los últimos minutos del partido. Argentina, sin embargo, mantuvo la ventaja y selló el triunfo.