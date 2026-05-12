Clásicos del fútbol riojano: Andino-Tesorieri y Vélez-San Francisco se enfrentan este domingo

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La segunda fecha del Campeonato 2026 de fútbol capitalino se aproxima, destacando dos clásicos que captarán la atención de los aficionados: Andino-Tesorieri y Vélez-San Francisco. Estos encuentros están programados para disputarse en el estadio "Carlos Augusto Mercado Luna", y se espera un gran marco de público.

Aún se espera la confirmación oficial de la programación, que podría ser anunciada este martes. Mientras tanto, la primera fecha no ha terminado, ya que falta el partido entre Andino e Independiente, programado para este miércoles. La nueva jornada podría comenzar el jueves y extenderse hasta el fin de semana, según indicios.

Además de los clásicos, otros partidos de interés incluyen San Vicente vs. San Lorenzo, Estudiantes vs. Unión, y Rioja Juniors vs. Racing. Este formato del torneo contempla 17 fechas, donde los 18 clubes competirán todos contra todos, y los mejores equipos avanzarán a la fase de playoffs, que comenzará con octavos de final.