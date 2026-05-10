Domingo, 10 de Mayo 2026
La Rioja destaca en el Campeonato Nacional U-20 de Atletismo con un importante podio en Entre Ríos
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La Rioja destaca en el Campeonato Nacional U-20 de Atletismo con un importante podio en Entre Ríos

La delegación de La Rioja brilló en el Campeonato Nacional U-20 de Atletismo, destacándose Leonel Cuenca con un segundo puesto en Salto con Garrocha y marcas notables de Xavier Carrizo. Este éxito resalta el potencial del atletismo local y la importancia de apoyar a los jóvenes talentos.

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La delegación de La Rioja tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional U-20 de Atletismo, celebrado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Este evento, que tuvo lugar el fin de semana, puso de manifiesto el potencial de los jóvenes atletas de la provincia.

Uno de los mayores logros fue el segundo puesto de Leonel Cuenca en la prueba de Salto con Garrocha, donde alcanzó una marca de 4.30 metros. Además, Xavier Carrizo se destacó al finalizar en 5° lugar en los 400 metros con vallas y obtuvo el segundo puesto en la serie 1 de los 400 metros llanos, registrando 51.87 segundos.

Josefina Luna, única representante femenina de La Rioja, compitió en dos pruebas, logrando 13.97 segundos en los 100 metros llanos y 10.17 metros en el Salto Triple, finalizando en el puesto 15°. Estos resultados reflejan el esfuerzo de los atletas y la importancia del apoyo a los talentos jóvenes en el desarrollo del deporte local.

La participación en este campeonato forma parte de una agenda que busca fortalecer el atletismo en La Rioja, impulsando no solo la competencia, sino también la formación integral de los deportistas, con la esperanza de inspirar a nuevas generaciones y fomentar el interés por la actividad física.

Etiquetas: la rioja atletismo campeonato nacional u-20 jóvenes atletas deportes
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