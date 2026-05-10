Malanzán avanza a semifinales tras vencer 3-1 a San Francisco en el Provincial

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Deportivo Malanzán logró una victoria importante en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Provincial de Clubes 2026, al vencer 3 a 1 a San Francisco de La Rioja. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Pedro Pizarro, conocido como "La Olla", donde los locales destacaron especialmente en el primer tiempo.

El primer gol fue anotado por Marcos Romero a los 19 minutos, quien luego duplicó la ventaja al marcar nuevamente a los 39. Antes de finalizar la primera etapa, Guillermo Barrionuevo sumó un tercer gol a los 43 minutos. En el segundo tiempo, el rendimiento de San Francisco mejoró y logró un descuento a través de Ignacio Quijano.

A pesar de la ventaja obtenida, Malanzán enfrentará la revancha con la necesidad de mantenerse firme, ya que el gol de San Francisco podría generar nuevas oportunidades para el equipo visitante. Este partido de vuelta se disputará el próximo fin de semana en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, con la fecha y hora aún por confirmar por la Federación Riojana de Fútbol.

El equipo que avance a semifinales se enfrentará al ganador del encuentro entre San Martín de Ulapes y Alto Valle de Olta, que terminó en empate 1 a 1 en su partido de ida.