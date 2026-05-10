Racing se clasifica a cuartos de final del Apertura tras un emocionante triunfo

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Racing avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 tras vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata. El único gol del encuentro fue marcado por Santiago Sosa en el minuto 44 del segundo tiempo, cuando el equipo parecía enfrentar la posibilidad de una prórroga.

El encuentro, disputado en el Estadio UNO, comenzó con Racing buscando dominar el juego. A pesar de tener el 60% de la posesión, Estudiantes generó más oportunidades de gol en los primeros minutos. La situación se complicó para Racing cuando el mediocampista Alan Forneris salió del campo por una lesión en su rodilla izquierda, lo que encendió las alarmas en el club.

En el segundo tiempo, ambos equipos mostraron cautela en sus ataques. Racing, que había tenido un inicio prometedor, se replegó en defensa ante la presión de Estudiantes. Sin embargo, Sosa se convirtió en el héroe del partido al anotar en un momento clave, asegurando la victoria para su equipo y un lugar en la siguiente ronda, donde se enfrentará a Rosario Central.