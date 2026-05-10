Domingo, 10 de Mayo 2026
Independiente se consagra campeón del clásico en la Liga Chileciteña tras vencer a Newell's
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Independiente se consagra campeón del clásico en la Liga Chileciteña tras vencer a Newell's

Independiente se impuso a Newell's en el clásico de Chilecito, logrando los primeros puntos del torneo tras un intenso partido en la cancha de Atlético Chilecito. El "Rojo" abrió el marcador con un penal y, a pesar de jugar con un hombre menos, selló la victoria 2-1.

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Independiente logró una victoria en el clásico del fútbol local ante Newell's, un partido que se disputó en la cancha de Atlético Chilecito. Este encuentro marcó la inauguración del Campeonato y celebró el 95° aniversario de la Liga Chileciteña de Fútbol, donde el equipo local se impuso al "Rojinegro".

Durante la primera mitad, Newell's generó las oportunidades más claras, llegando a estrellar dos remates en los palos. Sin embargo, fue Independiente quien abrió el marcador a los 32 minutos con un penal ejecutado por Axel Miller. En el segundo tiempo, a pesar de quedar con diez jugadores tras la expulsión de Gabriel Reinoso, el "Rojo" anotó un segundo gol a los 24 minutos gracias a un remate de Matías Fuentes.

Newell's logró descontar a los 34 minutos con un tanto de Walter Caliva, pero no alcanzó para empatar. El arquero “Piru” Olivera tuvo una destacada actuación, manteniendo la ventaja para su equipo en un partido que culminó con ambos equipos con diez jugadores, tras la expulsión de Axel Cerezo en el visitante.

Etiquetas: chilecito independiente fútbol liga chileciteña clásico campeonato
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