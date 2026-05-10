Ferroviario de Milagro se clasifica a semifinales del Torneo Provincial a pesar de la derrota

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Ferroviario de Milagro logró clasificar a las semifinales del Torneo Provincial de fútbol, a pesar de caer por 0-2 ante Juventud Sport. Este resultado no impidió que el equipo avanzara gracias a su rendimiento global en el certamen organizado por la Federación Riojana de Fútbol.

El partido se jugó en la cancha principal de Tama, donde el equipo local mostró una fuerte actuación, aunque no logró cambiar el rumbo del torneo. A pesar de la derrota, Ferroviario se mantuvo en la competencia, lo que sorprendió a muchos aficionados.

Al finalizar el encuentro, el ambiente en el estadio se volvió tenso, con incidentes que incluyeron confrontaciones físicas entre los asistentes. Este tipo de situaciones son habituales en el fútbol local, reflejando la intensa pasión que despierta este deporte en la comunidad.

Con esta clasificación, Ferroviario se suma a otros equipos que ya tienen asegurado su lugar en las semifinales, incluyendo a Andino de la capital. La expectativa aumenta en torno a los próximos partidos, que podrían definir al campeón del torneo provincial, resaltando la relevancia del fútbol en la cultura de la región.