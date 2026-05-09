Domingo, 10 de Mayo 2026
Unión se posiciona en la cima tras su triunfo en el Parque de Chilecito
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Unión se posiciona en la cima tras su triunfo en el Parque de Chilecito

La Unión de Malligasta logró un triunfo importante al vencer 2-1 a Defensores de la Plata en Chilecito, comenzando así con buen pie en la zona B del Campeonato 2026. El equipo visitante se destacó a pesar de la presión local y se lleva los primeros tres puntos del torneo.

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La Unión de Malligasta logró un importante triunfo al vencer a Defensores de la Plata por 2-1 en el Parque de Chilecito, durante la fecha de presentación del Campeonato 2026 de Primera División. Este resultado le otorga a la visita un comienzo positivo en la zona B del torneo.

El primer tiempo fue discreto, pero a los 44 minutos, Jere Castro abrió el marcador para Unión, definiendo bajo la salida del arquero Olivares. En la segunda mitad, a los 3 minutos, Alexis Páez, quien llegó a préstamo de Los Andes, anotó el segundo gol, aumentando la ventaja a 2-0.

A pesar de la ventaja, Defensores buscó reaccionar y redujo la diferencia con un gol de Rubén “Penca” Herrera a los 11 minutos del complemento. Sin embargo, no logró concretar más oportunidades, mientras que Unión estuvo más cerca de aumentar la ventaja. La situación se complicó para el local con la expulsión de Leo Juárez en los minutos finales, lo que dejó a Defensores con un hombre menos.

Con esta victoria, Unión de Malligasta se posiciona bien en la tabla, mientras que Defensores debe trabajar para mejorar su desempeño en las próximas fechas del campeonato.

Etiquetas: chilecito unión de malligasta defensores de la plata fútbol campeonato 2026 primera división
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