Sábado, 9 de Mayo 2026
El equipo riojano celebra su primer triunfo en el Torneo Oficial ante Riachuelo
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El equipo riojano celebra su primer triunfo en el Torneo Oficial ante Riachuelo

**Riojano** consiguió su primer triunfo en el **Torneo Oficial** al vencer a **Riachuelo** con parciales de 22-13, 22-14, 18-26 y 18-23. Este resultado marca un cambio positivo tras la derrota inicial y genera altas expectativas para el equipo en busca del título.

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El equipo de Riojano logró una importante victoria en el Torneo Oficial al vencer a Riachuelo en la segunda fecha, lo que generó gran entusiasmo entre sus seguidores. Tras una caída en el debut ante Banco Rioja, el elenco dirigido por Juan Herrera mostró un notable crecimiento en su rendimiento.

El partido finalizó con parciales de 22-13, 22-14, 18-26 y 18-23, destacándose las actuaciones de Julio Carrizo y Cristian Verón, quienes fueron fundamentales en el triunfo del equipo. Este resultado no solo permite al Riojano recuperar la confianza, sino que también lo posiciona como un contendiente en la lucha por el título del certamen organizado por la Federación Riojana de Básquet.

Los seguidores del club se muestran optimistas ante este inicio de temporada, y confían en que el compromiso y el buen juego del equipo se mantendrán. Conscientes de los desafíos que se avecinan, el cuerpo técnico y los jugadores saben que cada encuentro será crucial para consolidar su lugar en la clasificación del torneo.

Etiquetas: la rioja riojano torneo oficial fútbol federación riojana de básquet victoria
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