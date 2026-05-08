Boca Juniors se prepara para un desafío crucial ante Huracán en octavos de final

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Este sábado, Boca Juniors se enfrentará a Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura, con el objetivo de acercarse al título. El partido está programado para las 19 horas en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera", y será transmitido en vivo por TNT Sports Premium. El árbitro designado para el encuentro es Pablo Echavarría, asistido por Gastón Monsón Brizuela en el VAR.

Boca llegó a esta instancia tras finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos y mantiene una racha de 14 partidos sin perder. Sin embargo, su desempeño reciente fue afectado por una derrota ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores, lo que podría impactar en el rendimiento de sus jugadores debido al cansancio acumulado. La preocupación principal radica en la situación del arquero Leandro Brey, quien se retiró del último encuentro por un golpe, aunque se espera que pueda estar presente el sábado.

Por otro lado, Huracán se clasificó con más dificultades, empatando sin goles ante Racing y terminando en séptima posición de la Zona B con 22 unidades. A pesar de destacarse en el fútbol argentino en los últimos años, incluyendo un segundo puesto en la Liga Profesional 2024, el equipo ha carecido de eficacia en momentos decisivos, quedándose sin títulos en ocasiones clave.