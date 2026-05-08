Viernes, 8 de Mayo 2026
Boca Juniors se prepara para un desafío crucial ante Huracán en octavos de final
Deportes

Boca Juniors se prepara para un desafío crucial ante Huracán en octavos de final

Boca enfrentará a Huracán este sábado en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura. El "Xeneize" busca un triunfo que lo acerque al título tras una buena fase inicial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este sábado, Boca Juniors se enfrentará a Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura, con el objetivo de acercarse al título. El partido está programado para las 19 horas en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera", y será transmitido en vivo por TNT Sports Premium. El árbitro designado para el encuentro es Pablo Echavarría, asistido por Gastón Monsón Brizuela en el VAR.

Boca llegó a esta instancia tras finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos y mantiene una racha de 14 partidos sin perder. Sin embargo, su desempeño reciente fue afectado por una derrota ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores, lo que podría impactar en el rendimiento de sus jugadores debido al cansancio acumulado. La preocupación principal radica en la situación del arquero Leandro Brey, quien se retiró del último encuentro por un golpe, aunque se espera que pueda estar presente el sábado.

Por otro lado, Huracán se clasificó con más dificultades, empatando sin goles ante Racing y terminando en séptima posición de la Zona B con 22 unidades. A pesar de destacarse en el fútbol argentino en los últimos años, incluyendo un segundo puesto en la Liga Profesional 2024, el equipo ha carecido de eficacia en momentos decisivos, quedándose sin títulos en ocasiones clave.

Etiquetas: boca juniors huracán torneo apertura fútbol argentino octavos de final la bombonera
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3672 articles →

Artículos relacionados

Otamendi listo para enfrentar a Argelia: un desafío para la Selección argentina en Kansas City

Equipos de La Rioja se preparan para los cuartos de final del Provincial este fin de semana

Jazmín Ortenzi se clasifica a cuartos en torneo internacional de tenis en Florida
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar