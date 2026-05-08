Equipos de La Rioja se preparan para los cuartos de final del Provincial este fin de semana

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Este fin de semana se llevarán a cabo los partidos de cuartos de final del Torneo Provincial de Clubes, según confirmó la Federación Riojana de Fútbol. La competencia comenzará el sábado, con dos partidos programados para esa jornada.

En uno de los encuentros, San Martín de Ulapes se enfrentará a Alto Valle de Olta a las 16.00 horas, bajo la dirección del árbitro Nicolás Enrique y sus asistentes Matías Páez y Néstor Ruarte. Al mismo tiempo, en Tama, Juventud Sport Club se medirá contra Ferroviario de Milagro, equipo que ganó 3 a 0 en el partido de ida. Este encuentro será arbitrado por Miguel Barahona.

El domingo, el estadio “Pedro Pizarro” será el escenario del partido de ida entre Deportivo Malanzán y San Francisco de La Rioja, también a las 16.00 horas, con el árbitro Erick Godoy al mando. Este momento es crucial en el torneo, ya que los equipos luchan por un lugar en las semifinales, lo que genera gran expectativa entre los aficionados.

Los clubes se encuentran en una intensa fase de preparación, ajustando tácticas para ofrecer su mejor rendimiento en la cancha. Se espera un gran ambiente en los estadios, con un elevado marco de público, reflejando la pasión por el fútbol en la región.