Viernes, 8 de Mayo 2026
Otamendi listo para enfrentar a Argelia: un desafío para la Selección argentina en Kansas City
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Otamendi listo para enfrentar a Argelia: un desafío para la Selección argentina en Kansas City

La FIFA confirmó una amnistía que permite a Nicolás Otamendi y otros futbolistas con sanciones participar en el Mundial 2026, lo que refuerza al equipo argentino. La expectativa crece ante el debut contra Argelia.

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La FIFA anunció una amnistía general que permitirá a todos los futbolistas que arrastraban suspensiones participar en el próximo Mundial de fútbol, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Esta medida busca asegurar que todas las selecciones lleguen en igualdad de condiciones, priorizando la competitividad y el espectáculo deportivo.

Entre los beneficiados por esta decisión se encuentra Nicolás Otamendi, quien había sido expulsado durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas. Su participación en el primer encuentro de la Selección argentina contra Argelia en Kansas City está asegurada, lo que fortalece el esquema defensivo del equipo.

Con esta resolución, el cuerpo técnico argentino puede planificar con mayor tranquilidad, contando con la presencia de jugadores clave en su alineación. La amnistía también beneficia a otros jugadores sancionados, lo que refuerza al plantel en un momento donde la presión por obtener resultados es elevada. La noticia ha generado optimismo entre los hinchas y la prensa, quienes esperan un rendimiento destacado del equipo en el torneo.

Etiquetas: argentina mundial 2026 selección argentina amnistía fútbol deporte
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