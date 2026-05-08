Defensores de la Boca arranca con buen pie en el campeonato tras vencer a Riojano

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Defensores de la Boca comenzó su participación en el Torneo 2026 de la Liga Riojana de Fútbol con una victoria 1-0 frente a Riojano en su estadio, sumando así tres puntos importantes en este debut. El equipo local mostró una actitud proactiva desde el inicio, creando oportunidades de gol.

El primer momento destacado del partido fue un penal a favor de Defensores a los 16 minutos, que no fue convertido por Luciano Luna. Sin embargo, Luna se redimió a los 22 minutos al marcar el único gol del encuentro tras una habilitación de Francisco Vázquez. A pesar de que Riojano intentó igualar el marcador, su falta de precisión en el ataque les impidió concretar.

En la segunda mitad, Riojano mejoró y generó varias ocasiones, siendo la más clara un remate de Ezequiel Orona que fue detenido por el arquero Páez. Defensores, por su parte, buscó ampliar la ventaja mediante contragolpes, pero no logró concretar. Con este resultado, Defensores de la Boca demuestra sus intenciones de ser un contendiente serio por el título.