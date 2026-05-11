Lunes, 11 de Mayo 2026
River Plate avanza a cuartos del Apertura tras emocionante definición por penales
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River Plate avanza a cuartos del Apertura tras emocionante definición por penales

River Plate avanzó a cuartos de final del Apertura tras vencer a San Lorenzo por penales, luego de un empate 2-2. Enfrentará al ganador entre Vélez y Gimnasia.

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River Plate avanzó a cuartos de final del Apertura tras vencer a San Lorenzo por penales, con un marcador de 4-3, luego de un empate 2-2 en tiempo regular en el Estadio Monumental. El equipo de Núñez se enfrentará en la próxima ronda al ganador del partido entre Vélez y Gimnasia.

El encuentro comenzó con River mostrando un juego dinámico y controlando el balón, pero a pesar de tener un jugador más tras la expulsión de Matías Reali en San Lorenzo, el local no pudo capitalizar su superioridad. San Lorenzo sorprendió al abrir el marcador con un gol de Rodrigo Auzmendi a los 38 minutos, poniendo en jaque la moral de River.

El clima en las tribunas se tornó negativo para el local, que no pudo concretar sus oportunidades. A pesar del nerviosismo y los errores en defensa, River logró empatar en el segundo tiempo, lo que llevó el partido a la tanda de penales, donde finalmente se impuso.

Etiquetas: argentina river plate san lorenzo apertura fútbol deportes
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