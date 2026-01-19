Barrio Sol Naciente y Plaza brillan en el inicio del torneo de barrios en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El fin de semana pasado, dio inicio el torneo de los barrios de la Liga Vichigasteña de Fútbol, correspondiente a la temporada 2026, que abarca tanto primera como segunda división. El evento tuvo lugar en el campo del Club San Buenaventura, donde la concurrencia de público fue notable y los equipos mostraron su competitividad desde el comienzo del campeonato.

En la primera división, el partido inaugural entre San Pablo y Villa Regina concluyó en empate 1 a 1. El sábado, La Plaza se impuso 3 a 1 a Centro Oeste, mientras que Sol Naciente logró una victoria por 1 a 0 ante El Paraná. En la segunda división, El Paraná venció 3 a 0 a Sol Naciente y San Pablo derrotó 2 a 0 a Villa Regina, destacándose también la victoria de La Plaza por 2 a 0 frente a Centro Oeste.

Con el arranque del torneo, la expectativa crece en torno a los próximos partidos, que se programarán para el siguiente fin de semana. Se espera que la afición local continúe apoyando a sus equipos en esta competencia que resalta la importancia del fútbol en la comunidad de Vichigasta.