Lunes, 19 de Enero 2026
Barrio Sol Naciente y Plaza brillan en el inicio del torneo de barrios en La Rioja
Deportes

La Liga Vichigasteña de Fútbol comenzó su torneo de barrios con buena asistencia, destacando un empate 1-1 entre San Pablo y Villa Regina. La competencia promete intensas disputas por el título.

El fin de semana pasado, dio inicio el torneo de los barrios de la Liga Vichigasteña de Fútbol, correspondiente a la temporada 2026, que abarca tanto primera como segunda división. El evento tuvo lugar en el campo del Club San Buenaventura, donde la concurrencia de público fue notable y los equipos mostraron su competitividad desde el comienzo del campeonato.

En la primera división, el partido inaugural entre San Pablo y Villa Regina concluyó en empate 1 a 1. El sábado, La Plaza se impuso 3 a 1 a Centro Oeste, mientras que Sol Naciente logró una victoria por 1 a 0 ante El Paraná. En la segunda división, El Paraná venció 3 a 0 a Sol Naciente y San Pablo derrotó 2 a 0 a Villa Regina, destacándose también la victoria de La Plaza por 2 a 0 frente a Centro Oeste.

Con el arranque del torneo, la expectativa crece en torno a los próximos partidos, que se programarán para el siguiente fin de semana. Se espera que la afición local continúe apoyando a sus equipos en esta competencia que resalta la importancia del fútbol en la comunidad de Vichigasta.

Etiquetas: vichigasta fútbol liga vichigasteña primera división segunda división deportes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

