Becado por la Universidad Blas Pascal, Maturano impulsa su futuro académico en La Rioja

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El ciclista Thomas Maturano ha recibido una beca completa que le permitirá continuar su formación universitaria, un logro que integra su desarrollo deportivo y académico. Este joven de La Rioja comenzará la Licenciatura en Publicidad en la Universidad Blas Pascal, abriendo así una nueva etapa en su vida.

La beca se otorga en reconocimiento a su dedicación y rendimiento en el ciclismo de alto nivel. Maturano expresó su emoción a través de redes sociales, subrayando que este objetivo va más allá del deporte, ya que siempre soñó con crecer tanto en la bicicleta como en su educación.

El joven también mostró su agradecimiento a la institución educativa por valorar su esfuerzo y ofrecerle esta oportunidad, que le permitirá equilibrar su carrera deportiva con sus estudios. Este avance representa un hito significativo en su trayectoria, resaltando el rol del deporte como motor de oportunidades y desarrollo personal.