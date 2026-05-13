El Rally Provincial regresa a Tama con espectaculares competencias este fin de semana

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El Campeonato Riojano de Rally regresará este fin de semana, con una nueva fecha que se desarrollará en Tama y en diversos caminos del departamento Ángel Vicente Peñaloza. Este evento, programado para el 16 y 17 de mayo, promete jornadas intensas, con exigentes pruebas especiales y la participación de numerosos fanáticos que convertirán esta cita en una fiesta del deporte motor en la provincia.

La competencia comenzará el sábado 16 con la primera etapa, iniciando a las 13:13 con la PE1 “Parque de los Dinosaurios – Pacatala”, un tramo de 17,05 kilómetros. A las 15:16, se llevará a cabo la PE2 “Pacatala – Parque de los Dinosaurios”, que tendrá 17,23 kilómetros de recorrido, cerrando así el día con dos pruebas de gran exigencia.

El domingo 17 será el día más emocionante, comenzando a las 09:03 con la PE3 “Chila – Tama” de 7,25 kilómetros. Las actividades continuarán con la PE4 “Parque de los Dinosaurios – Ruta 30”, que tendrá una extensión de 10,83 kilómetros. En total, esta fecha del rally contará con 88,52 kilómetros de pruebas especiales, lo que demuestra la magnitud de esta competencia que se ha consolidado en la región.

Tama se prepara para un fin de semana cargado de velocidad, emoción y pasión por el automovilismo, con caminos que prometen espectáculo y un público que seguramente acompañará a los competidores en cada sector.