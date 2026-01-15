Jueves, 15 de Enero 2026
Boca Juniors regresa a Salta: expectativas en la previa de la Copa Argentina
Deportes

Boca Juniors regresa a Salta: expectativas en la previa de la Copa Argentina

Boca Juniors disputará un nuevo encuentro en Salta por la Copa Argentina, generando gran expectativa entre los aficionados. ¿Cómo se preparan para este desafío?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 1 min de lectura
El equipo de Boca Juniors regresará a la ciudad de Salta para disputar un nuevo encuentro en el marco de la Copa Argentina. Este evento genera gran expectativa entre los aficionados, quienes se preparan para acompañar al club en este importante partido.

La fecha del encuentro aún no ha sido confirmada, pero se espera que se realice en las próximas semanas. Historias de encuentros previos en esta provincia han dejado una huella en la afición local, que se muestra entusiasta ante la posibilidad de ver a su equipo en acción.

La organización del evento está a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que busca llevar el fútbol a diferentes regiones del país, promoviendo el deporte entre los hinchas. Los detalles sobre la venta de entradas y la logística del partido se comunicarán a través de los canales oficiales de Boca Juniors.

