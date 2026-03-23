Boca Juniors se afianza en la Liga Profesional tras nueva victoria en La Bombonera

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Boca Juniors logró una importante victoria al vencer 2 a 0 a Instituto de Córdoba en La Bombonera, en el marco de la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Este triunfo marca el fin de una racha de cuatro partidos sin ganar como local, lo que es un alivio para el equipo y su hinchada.

El primer tiempo fue equilibrado, con oportunidades para ambos equipos, pero sin goles. Sin embargo, en la segunda mitad, Boca mostró su superioridad. A los 5 minutos, Tomás Aranda abrió el marcador con un gran gol, seguido rápidamente por Adam Bareiro, quien anotó el segundo tanto a los 11 minutos tras aprovechar rebotes en el área.

Instituto buscó reaccionar y, aunque Lázaro anotó un gol que fue anulado por el VAR, no logró concretar sus otras oportunidades. Boca, con una sólida defensa y un destacado Marchesín en el arco, mantuvo su ventaja y se posiciona ahora en la sexta posición de la tabla con 17 puntos y ocho partidos sin derrotas.

Este resultado no solo corta la mala racha del Xeneize, sino que también refuerza su potencial en el torneo, lo que es crucial para recuperar la confianza de los aficionados. La próxima fecha será determinante para continuar sumando puntos en la lucha por el título.