Camila Aguirre Ramos logra un destacado segundo puesto en el Asunción Bowl

La tenista Camila Aguirre Ramos finalizó su participación en el Asunción Bowl, un torneo de tenis de la gira Sudamericana de Menores. En esta ocasión, logró el subcampeonato en la categoría de Dobles, formando pareja con la ecuatoriana Suliban Dávalos Trujillos. En la final, enfrentaron a la pareja número uno del certamen, integrada por la boliviana Inés Bustillos y la brasileña Gabriela Rezende, pero no lograron llevarse el título, cayendo por 6-4 y 7-5.

En la categoría de Singles, Aguirre Ramos fue eliminada en los cuartos de final tras perder ante la peruana Nicole Miranda Ríos con un resultado ajustado de 7-6, 3-6 y 6-1. La tenista se dirige ahora a Brasil para participar en dos torneos consecutivos de la gira COSAT, comenzando con la Brasil Juniors Cup en Caxias do Sul, donde llega como la quinta mejor preclasificada, lo que le permitirá ingresar directamente al cuadro principal.

Su desempeño en Paraguay resalta el potencial de Aguirre Ramos y su proyección en el tenis sudamericano, mientras continúa persiguiendo sus sueños en este competitivo deporte.