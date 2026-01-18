Martes, 20 de Enero 2026
Chilecito celebra el inicio del Torneo Aniversario con gran expectativa deportiva
Deportes

Chilecito celebra el inicio del Torneo Aniversario con gran expectativa deportiva

Comenzó el Torneo Aniversario en Chilecito, donde equipos locales competirán por el título. La comunidad se prepara para disfrutar de una intensa temporada deportiva.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
El Torneo Aniversario de Chilecito ha comenzado, generando gran expectativa entre los aficionados al deporte. Este evento contará con la participación de múltiples equipos locales, ofreciendo una plataforma para que los jugadores muestren su talento.

La competencia se desarrollará en varias fechas, donde los clubes competirán por el título en diversas categorías. La organización ha destacado la importancia de este torneo para fomentar el espíritu deportivo y la integración de la comunidad.

Se espera que los encuentros atraigan a un gran número de espectadores, quienes podrán disfrutar de un ambiente festivo y la pasión del fútbol local.

Etiquetas: chilecito torneo aniversario deportes fútbol municipalidad
