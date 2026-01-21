Viernes, 23 de Enero 2026
Chilecito se prepara para el inicio del esperado Torneo Provincial de fútbol
Chilecito se prepara para el inicio del esperado Torneo Provincial de fútbol

Chilecito se prepara para el inicio del Torneo Provincial, que reunirá a equipos de diferentes localidades. La competencia promete ser un espectáculo deportivo imperdible.

El municipio de Chilecito se prepara para la llegada del Torneo Provincial, un evento que promete atraer a numerosos participantes y aficionados. Este torneo, que se llevará a cabo en las próximas semanas, busca fomentar el deporte y la integración entre las distintas localidades.

La competencia albergará a equipos de diferentes categorías, destacando el compromiso de las autoridades locales por promover el deporte en la región. Los organizadores esperan una gran participación de los clubes y una concurrencia significativa de público.

Se están realizando los últimos preparativos para garantizar el éxito del evento, que se espera sea un hito en el calendario deportivo de Chilecito. La comunidad está invitada a acompañar y apoyar a los deportistas durante el torneo.

