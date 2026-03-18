Ciro Arabel se destaca y sube al podio en el CAM 2026 en La Rioja

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El piloto riojano Ciro Arabel tuvo un desempeño notable en la primera fecha del CAM 2026, que se llevó a cabo el fin de semana. A pesar de enfrentar dificultades, como una limitada prueba de su nueva moto el sábado, logró destacarse en la competición.

Arabel empezó la jornada clasificatoria girando solo cuatro vueltas, lo que le permitió posicionarse en el séptimo lugar. Aunque un problema mecánico le impidió sumar puntos en la serie, mostró su capacidad al remontar desde el puesto 14 hasta alcanzar el quinto lugar en la final.

Con este resultado, el piloto no solo se subió al podio, sino que también dejó una buena impresión en su regreso a la competencia nacional. Su actuación alentadora genera expectativas en el ámbito deportivo provincial, mientras la comunidad de La Rioja sigue su progreso con interés.