Sábado, 28 de Marzo 2026
Colapinto busca sorprender desde la posición 15 en el GP de Japón en Suzuka
Deportes

Colapinto busca sorprender desde la posición 15 en el GP de Japón en Suzuka

Franco Colapinto saldrá 15° en el Gran Premio de Japón, con la pole para Andrea Antonelli y sorpresas como la eliminación de Max Verstappen. La carrera promete ser intensa.

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Franco Colapinto partirá desde la posición 15° en el Gran Premio de Japón, que se llevará a cabo este domingo en el circuito de Suzuka. El piloto argentino logró avanzar a la Q2 por cuarta vez consecutiva, aunque su tiempo no fue suficiente para competir en la parte alta de la clasificación.

En la Q1, Colapinto marcó un tiempo de 1:30.931, quedando a 0.347 segundos de su compañero de equipo Pierre Gasly. En la siguiente ronda, la diferencia aumentó, con Gasly logrando un tiempo de 1:29.874, mientras que Colapinto finalizó con 1:30.627. Gasly comenzará la carrera en la séptima posición.

Colapinto expresó su decepción durante una conferencia de prensa, señalando que aunque la Q1 fue aceptable, en la Q2 no lograron el rendimiento esperado. La carrera principal, que constará de 53 giros, comenzará a las 2 de la mañana (hora Argentina) del 29 de marzo.

Etiquetas: fórmula 1 gran premio de japón franco colapinto clasificación deportes automovilismo
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