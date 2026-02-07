Sábado, 7 de Febrero 2026
El Duatlón "Semana de Sañogasta" promete premios millonarios para los atletas de Chilecito
El Duatlón "Semana de Sañogasta" promete premios millonarios para los atletas de Chilecito

Duatlón "Semana de Sañogasta" en Chilecito repartirá un millón de pesos en premios, atrayendo a destacados atletas y fomentando el deporte local.

Este fin de semana se llevará a cabo el tradicional Duatlón "Semana de Sañogasta", una competencia atlética que combina carrera de pedestrismo y ciclismo, y que se celebra anualmente en la localidad de Sañogasta. En esta edición, que cumple 34 años, se espera la participación de destacados atletas y una gran cantidad de competidores aficionados.

El evento forma parte de las actividades organizadas por la Secretaría de Deportes de Chilecito dentro del marco del “Febrero Deportivo”. Este tipo de iniciativas no solo promueven la actividad física, sino que también fomentan la integración y el bienestar de la comunidad.

El Duatlón se dividirá en dos modalidades: la distancia olímpica, que comprende 5K de pedestrismo, 40K de ciclismo y cierra nuevamente con 5K de pedestrismo; y el sprint, que consiste en 2,5K de pedestrismo, 20K de ciclismo y finaliza con otros 2,5K de pedestrismo. Esta variedad de distancias permite que tanto atletas experimentados como principiantes puedan participar y disfrutar de la competencia.

Además de la emoción de la carrera, el evento contará con una premiación total de un millón de pesos, que se repartirá en categorías tanto para damas como para caballeros. La inscripción tiene un costo de diez mil pesos por atleta, lo que se considera un precio accesible para fomentar la participación de la mayor cantidad posible de corredores.

En las últimas ediciones, el Duatlón ha visto la participación de atletas reconocidos, entre ellos Jorge Cerón, quien ha logrado destacarse con nueve victorias en la general individual. La presencia de estos competidores de elite no solo eleva el nivel de la competencia, sino que también actúa como un gran aliciente para los corredores aficionados que buscan mejorar sus marcas y disfrutar de un día de deporte al aire libre.

El evento es esperado con gran entusiasmo por la comunidad local, que ve en este tipo de actividades una oportunidad para resaltar la importancia del deporte y la vida saludable. La combinación de pedestrismo y ciclismo en un entorno natural, como el que ofrece Sañogasta, contribuye a la promoción del turismo en la región, atrayendo no solo a los competidores, sino también a sus familias y a quienes desean disfrutar de un día en la naturaleza.

En resumen, el Duatlón "Semana de Sañogasta" no solo es una competencia de gran relevancia deportiva, sino que también se erige como un evento que fortalece el tejido social y promueve el turismo en la región. La expectativa crece entre los organizadores y los participantes, quienes confían en que esta edición sea un éxito tanto en lo deportivo como en lo social.

