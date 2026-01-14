El equipo argentino U17 de voley inicia con victoria el sudamericano en la región

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El equipo masculino U17 de voleibol de Argentina comenzó con una victoria por 3-0 frente a Chile en el Campeonato Sudamericano en Comodoro Rivadavia, Chubut. Este torneo otorga tres plazas para el Mundial que se celebrará en Qatar. Los sets finalizaron en 27-25, 25-11 y 28-26.

El primer set fue muy reñido, con Argentina logrando cerrar el marcador a su favor tras un buen desempeño de su capitán, Valentín Bianchi. En el segundo set, el equipo argentino mostró un dominio más claro, comenzando con un impresionante 6-0 que estiró la ventaja hasta un contundente 25-11.

El tercer set fue más equilibrado, con Chile recuperando su nivel, pero Argentina logró mantener la ventaja y cerrar el partido después de levantar varios puntos de set. En su próximo encuentro, el equipo se enfrentará a Perú en el Club Huergo.