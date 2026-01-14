Jueves, 15 de Enero 2026
Deportes

El equipo argentino U17 de voley inicia con victoria el sudamericano en la región

Argentina logró un triunfo contundente ante Chile en el Campeonato Sudamericano U17 de voley masculino, ganando 3-0. Este resultado los posiciona en la búsqueda de uno de los tres pasajes al Mundial en Qatar. Su próximo reto será Perú.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 1 min de lectura
El equipo masculino U17 de voleibol de Argentina comenzó con una victoria por 3-0 frente a Chile en el Campeonato Sudamericano en Comodoro Rivadavia, Chubut. Este torneo otorga tres plazas para el Mundial que se celebrará en Qatar. Los sets finalizaron en 27-25, 25-11 y 28-26.

El primer set fue muy reñido, con Argentina logrando cerrar el marcador a su favor tras un buen desempeño de su capitán, Valentín Bianchi. En el segundo set, el equipo argentino mostró un dominio más claro, comenzando con un impresionante 6-0 que estiró la ventaja hasta un contundente 25-11.

El tercer set fue más equilibrado, con Chile recuperando su nivel, pero Argentina logró mantener la ventaja y cerrar el partido después de levantar varios puntos de set. En su próximo encuentro, el equipo se enfrentará a Perú en el Club Huergo.

Etiquetas: argentina voley campeonato sudamericano comodoro rivadavia deportes u17
TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

602 articles →

