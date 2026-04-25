El Regional Centro de Rugby arranca con Chelcos y Social en busca de triunfos históricos.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los clubes de rugby Chelcos y Social se enfrentarán a importantes desafíos en la segunda fecha del Torneo Regional Centro “B”. Ambos equipos buscarán romper su mala racha, ya que no han logrado ganar en lo que va de la temporada.

Chelcos visitará a Los Zorros en Río Tercero, con el partido programado para las 15.30, tras un preliminar de Intermedia a las 13.30. El equipo, que debutó en el Regional con una derrota ante San Francisco RC, intenta cortar una racha de tres derrotas consecutivas, incluyendo dos en el Torneo de la Unión Andina.

Por otro lado, Social se enfrentará a Aero Club de Río Cuarto a las 16.00, únicamente en Primera. El Rojo también viene de una caída en su primer encuentro del torneo ante Hurones de Valle Viejo y ha sufrido dos derrotas en el certamen local.

La jornada se completará con partidos en Valle Viejo, donde Hurones recibirá a San Francisco RC. La expectativa es alta entre los aficionados, quienes esperan ver a sus equipos locales lograr las primeras victorias de la temporada.