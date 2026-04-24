Viernes, 24 de Abril 2026
Andino y Estudiantes se preparan para un emocionante playoff en La Rioja este domingo
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Andino y Estudiantes se preparan para un emocionante playoff en La Rioja este domingo

Andino Sport Club y Estudiantes se enfrentarán este domingo a las 17:00 en cuartos de final del Torneo Provincial, tras la decisión de la Federación Riojana de Fútbol. La expectativa crece entre los aficionados de la capital.

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Andino Sport Club y Estudiantes se enfrentarán este domingo a las 17:00 en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Provincial de Clubes 2026. Esta anticipación surge tras el rechazo de la protesta presentada por Atlético El Portezuelo ante la Federación Riojana de Fútbol.

A pesar de que la fase de grupos de la Zona D no ha concluido, los dirigentes de ambos clubes acordaron adelantar este duelo, con el respaldo de la federación. Andino, que se posicionó en el primer lugar de la Zona A, llega motivado tras su victoria ante Ferroviario de Milagro. Por su parte, Estudiantes, que terminó segundo en la Zona B, buscará avanzar tras su reciente triunfo ante Juventud Sport Club de Tama, en el debut de Luis Díaz como entrenador.

Además, otros partidos de cuartos de final han sido confirmados, aunque aún sin fecha. Entre ellos se encuentra el cruce entre Juventud Sport Club de Tama y Ferroviario de Milagro. San Francisco de La Rioja, líder de la Zona C, se medirá contra el segundo de la Zona D, que podría ser Alto Valle de Olta.

Este domingo también se reanudará el partido suspendido entre Alto Valle y Defensores de la Boca, donde restan 32 minutos por jugar, actualmente empatados 1 a 1. La última jornada de la fase de grupos se llevará a cabo el próximo fin de semana, con encuentros interesantes que definirán a los equipos clasificados.

Etiquetas: la rioja andino sport club estudiantes torneo provincial fútbol playoff
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