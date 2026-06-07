La Rioja rinde homenaje a Fangio en el Gran Premio de Mónaco con una bandera especial

Un matrimonio de La Rioja destacó en Mónaco con una bandera en homenaje a Juan Manuel Fangio durante el Gran Premio, mientras Franco Colapinto avanza en la carrera. La imagen une generaciones del automovilismo argentino y revive la pasión por la Fórmula 1.

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En un evento destacado del Gran Premio de Mónaco, un matrimonio de La Rioja mostró una bandera argentina en homenaje a Juan Manuel Fangio, el legendario piloto que conquistó cinco títulos mundiales. La bandera, que lleva la inscripción "Fangio Vive", fue desplegada en las calles del Principado, donde se reúnen aficionados para disfrutar del glamoroso evento de la Fórmula 1.

La jornada también estuvo marcada por la participación de Franco Colapinto, quien compite en el Gran Premio con la ambición de sumar puntos. Tras clasificar en el 14° puesto, el piloto argentino avanzó hasta el 12° lugar durante la carrera, manteniendo así sus posibilidades de acercarse a la zona de puntuación en uno de los circuitos más desafiantes del calendario.

El Gran Premio de Mónaco es conocido por la dificultad de sus estrechas calles, donde las maniobras de adelantamiento son complicadas. Cada posición ganada por Colapinto se convierte en una oportunidad crucial para consolidar su lugar en la Fórmula 1, un deporte que sigue despertando la pasión de los argentinos.