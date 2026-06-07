Domingo, 7 de Junio 2026
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Franco Colapinto inicia el GP de Mónaco desde la posición 14 en una emocionante carrera

Franco Colapinto culminó 14° en el Gran Premio de Mónaco, tras no encontrar el ritmo ideal en las Prácticas Libres. A pesar de su buena temporada, el circuito no le favoreció. La competencia promete ser intensa.

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Franco Colapinto finalizó en la 14° posición en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, donde no logró encontrar el ritmo adecuado de su auto durante las Prácticas Libres. A pesar de haber tenido un desempeño destacado en la temporada, el argentino se sintió incómodo en el circuito monegasco, que resulta crucial para la clasificación.

La pole position fue conquistada por Kimi Antonelli, quien sorprendió al superar a Max Verstappen en el último segundo. El podio se completó con Lewis Hamilton, que logró arrebatar la tercera posición a Charles Leclerc con un giro final excepcional. En la lista final, Isack Hadjar se destacó al terminar en la quinta posición, mientras que George Russell quedó en sexto lugar.

La clasificación quedó así: 1. Antonelli, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Hadjar, 6. Russell, 7. Oscar Piastri, 8. Lando Norris, 9. Pierre Gasly, 10. Liam Lawson, 11. Alex Albon, 12. Carlos Sainz, 13. Nico Hülkenberg, 14. Colapinto, 15. Arvid Lindblad, 16. Gabriel Bortoleto, 17. Esteban Ocon, 18. Sergio Pérez, 19. Oliver Bearman, 20. Valtteri Bottas, 21. Fernando Alonso, 22. Lance Stroll.

Con la carrera programada para el domingo, los equipos y pilotos se preparan para afrontar los desafíos del circuito.

Etiquetas: argentina automovilismo gran premio de mónaco franco colapinto clasificación f1
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