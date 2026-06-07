Lunes, 8 de Junio 2026
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Argentina se prepara para el Mundial tras una victoria contundente ante Honduras

Argentina venció 2 a 0 a Honduras en Texas, destacando los debuts de cuatro jóvenes jugadores y la sólida actuación de Lautaro Martínez. La selección se alista para el Mundial con confianza renovada.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La selección argentina de fútbol logró una victoria de 2 a 0 sobre Honduras en un amistoso disputado en Texas, consolidando su preparación para la próxima Copa del Mundo. Lautaro Martínez y Giuliano Simeone fueron los autores de los goles, destacándose Martínez, quien abrió el marcador mediante un penal a los 33 minutos del primer tiempo.

El encuentro permitió el debut de cuatro jóvenes futbolistas en la Albiceleste: Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo y Joaquín Freitas. A pesar de la ausencia de Lionel Messi, el equipo mostró un juego fluido y dinámico bajo la dirección de Lionel Scaloni, dominando a un rival que no se clasificó para el torneo mundial.

Durante la segunda mitad, Argentina amplió la ventaja con un gol de Simeone a los 10 minutos, tras una asistencia de taco de Martínez. Aunque el equipo intentó buscar el tercer tanto, el marcador se mantuvo en 2-0. El encuentro fue una oportunidad para afianzar la confianza del plantel y evaluar el rendimiento de sus nuevos talentos.

Etiquetas: argentina fútbol amistoso copa del mundo lautaro martínez lionel scaloni
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