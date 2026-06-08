Efemérides del 8 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 8 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 8 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 8 de junio de 2026

1951 – Rubén Stella, actor argentino.

– Rubén Stella, actor argentino. 1957 – Alejandro Lerner, cantautor argentino.

– Alejandro Lerner, cantautor argentino. 1957 – Jorge el Pipa Higuaín, futbolista argentino.

– Jorge el Pipa Higuaín, futbolista argentino. 1964 – Humberto Tortonese, comediante argentino.

– Humberto Tortonese, comediante argentino. 1967 – Carlos Portaluppi, actor argentino.

– Carlos Portaluppi, actor argentino. 1970 – golpe de Estado en Argentina del que resulta derrocado el dictador Juan Carlos Onganía. El poder lo asumen provisionalmente el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, el brigadier general Carlos Alberto Rey y el almirante Pedro Gnavi.

– golpe de Estado en Argentina del que resulta derrocado el dictador Juan Carlos Onganía. El poder lo asumen provisionalmente el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, el brigadier general Carlos Alberto Rey y el almirante Pedro Gnavi. 1974 – Rodolfo Graieb, futbolista argentino.

– Rodolfo Graieb, futbolista argentino. 1982 – en las islas Malvinas, Argentina ejecuta el ataque aéreo de bahía Agradable.

– en las islas Malvinas, Argentina ejecuta el ataque aéreo de bahía Agradable. 1984 – Javier Mascherano, futbolista argentino.

– Javier Mascherano, futbolista argentino. 2001 – el expresidente argentino Carlos Menem es sentenciado a prisión domiciliaria, acusado de encabezar una asociación ilícita.

💡 ¿Sabías que...? El 8 de junio de 1789, James Madison presentó en el Congreso de los Estados Unidos una serie de enmiendas que eventualmente se convertirían en la Carta de Derechos (Bill of Rights). Este conjunto de diez enmiendas ratificado en 1791 garantizó derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de religión y el derecho a un juicio justo, estableciendo importantes protecciones para los ciudadanos.

En el mundo: 8 de junio de 2026