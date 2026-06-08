Efemérides del 8 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 8 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 8 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 8 de junio de 2026
- 1951 – Rubén Stella, actor argentino.
- 1957 – Alejandro Lerner, cantautor argentino.
- 1957 – Jorge el Pipa Higuaín, futbolista argentino.
- 1964 – Humberto Tortonese, comediante argentino.
- 1967 – Carlos Portaluppi, actor argentino.
- 1970 – golpe de Estado en Argentina del que resulta derrocado el dictador Juan Carlos Onganía. El poder lo asumen provisionalmente el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, el brigadier general Carlos Alberto Rey y el almirante Pedro Gnavi.
- 1974 – Rodolfo Graieb, futbolista argentino.
- 1982 – en las islas Malvinas, Argentina ejecuta el ataque aéreo de bahía Agradable.
- 1984 – Javier Mascherano, futbolista argentino.
- 2001 – el expresidente argentino Carlos Menem es sentenciado a prisión domiciliaria, acusado de encabezar una asociación ilícita.
El 8 de junio de 1789, James Madison presentó en el Congreso de los Estados Unidos una serie de enmiendas que eventualmente se convertirían en la Carta de Derechos (Bill of Rights). Este conjunto de diez enmiendas ratificado en 1791 garantizó derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de religión y el derecho a un juicio justo, estableciendo importantes protecciones para los ciudadanos.
En el mundo: 8 de junio de 2026
- 68 – el Senado romano proclama a Galba como emperador.
- 218 – Batalla de Antioquía: Heliogábalo derrota, con el apoyo de las legiones sirias, a las fuerzas del emperador Macrino, quien escapó, pero fue capturado cerca de Calcedón y luego asesinado en Archelais.
- 793 – en Northumbria, los vikingos atacan la abadía de Lindisfarne, hecho comúnmente aceptado como el inicio de la invasión escandinava de Inglaterra.
- 1191 – en Palestina, Ricardo I de Inglaterra llega a San Juan de Acre para empezar su cruzada.
- 1288 – en Alfaro (España), Sancho IV «el Bravo» da muerte a Lope de Haro, señor de Vizcaya.
- 1492 – en España, los Reyes Católicos prometen a Alonso Fernández de Lugo la gobernación vitalicia de la isla de La Palma, en Canarias, cuando finalice su conquista.
- 1595 – en Venezuela, los corsarios ingleses Amyas Preston y George Somers asaltan y queman Caracas.
- 1610 – En el atrio de la catedral de París, Francia, son quemados públicamente todos los ejemplares de la obra De rege et regis institutione, del jesuita español Juan de Mariana. En esta obra, se legitima el asesinato de un monarca si éste actúa con tiranía, lo que provocó que se relacionara con el asesinato el mismo año de Enrique IV de Francia por el monje Ravaillac.
- 1783 – el volcán Laki, en Islandia, comienza una erupción de 8 meses que matará al 20 % de los islandeses y en los dos años siguientes causará una gran hambruna, que dejará un saldo de 6 millones de muertes en todo el mundo. Se ha descrito como «una de las mayores catástrofes medioambientales en la historia europea».
- 1794 – en Francia, Robespierre inaugura la nueva religión de la Revolución francesa, el Culto de la Razón y del Ser Supremo, con una gran cantidad de festivales en toda Francia.
- 1861 – en los Estados Unidos ―en el marco de la Guerra de Secesión―, Tennessee se separa de la norteña Unión.
- 1867 – en Cfen (Hungría), Francisco José I y Sissi son coronados reyes.
- 1873 – En España las Nuevas Cortes proclaman la I República Española, en el segundo gobierno de Francisco Pi y Margall.
- 1912 – en Hollywood, Carl Laemmle crea la empresa Universal Pictures.
- 1928 – en China, en el marco de la Expedición del Norte, el Ejército Nacional Revolucionario chino captura Pekín y le cambia el nombre por el de Beiping (‘Paz del Norte’).
- 1929 – en Bogotá (Colombia) es asesinado el estudiante Gonzalo Bravo Pérez luego de denunciar la masacre de las Bananeras y otros crímenes de Estado. Desde entonces, se conmemora en esta fecha el Día del Estudiante.
- 1936 – en China, las tropas de Chiang Kai-shek toman Pekín.
- 1941 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los Aliados invaden Siria y Líbano.
- 1944 – en Tulle (aldea de 18 000 habitantes en el centro de Francia), el Movimiento de Resistencia Maquís mata a unos 40 soldados nazis. Al día siguiente, los alemanes ahorcarán de los balcones de la localidad a 99 civiles y enviará a otros 321 civiles a campos de concentración en Alemania, donde 101 perderán la vida.
- 1949 – se publica la novela 1984 de George Orwell.
- 1949 – en los Estados Unidos de América, personalidades famosas como Helen Keller, Dorothy Parker, Danny Kaye, Fredric March, John Garfield, Paul Muni y Edward G. Robinson son incluidos en un informe como miembros del Partido Comunista.
- 1953 – en los Estados Unidos, en pleno apartheid, la Corte Suprema obliga a los restaurantes de Washington a atender a clientes negros.
- 1954 – en Bogotá, Colombia, el Ejército abre fuego contra estudiantes de la Universidad Nacional que se manifestaban contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla.
- 1958 – en el atolón Enewetak (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Umbrella, de 8 kilotones. Se trata de una prueba en el océano, de poca profundidad (46 m). Es la 14.ª de las 35 bombas de la operación Hardtack I, y la bomba n.º 135 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1967 – Guerra de los Seis Días: El ejército israelí entra en Hebrón y en la Tumba de los Patriarcas.
- 1968 – en Estados Unidos, James Earl Ray es arrestado por el asesinato de Martin Luther King.
- 1969 – En el extremo sur de la península ibérica, el Gobierno español del general Franco ordena el cierre permanente de la frontera con Gibraltar (territorio en poder de la Corona británica desde 1704) y el corte de las comunicaciones marítimas, telefónicas y postales con el territorio.
- 1970 – golpe de Estado en Argentina del que resulta derrocado el dictador Juan Carlos Onganía. El poder lo asumen provisionalmente el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, el brigadier general Carlos Alberto Rey y el almirante Pedro Gnavi.
- 1972 – en la guerra de Vietnam, el fotógrafo de Associated Press Nick Ut toma la famosa foto premiada con un Premio Pulitzer de la niña Phan Thị Kim Phúc corriendo desnuda por una carretera, quemada por el napalm.
- 1975 – lanzamiento de la sonda espacial soviética Venera 9 con destino a Venus.
- 1982 – en las islas Malvinas, Argentina ejecuta el ataque aéreo de bahía Agradable.
- 1984 – en el estado australiano de Nueva Gales del Sur, la homosexualidad es declarada legal.
- 1992 – se celebra el primer Día Mundial de los Océanos coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro.
- 1999 – la banda Red Hot Chili Peppers lanza su exitoso séptimo álbum de estudio Californication
- 2001 – el expresidente argentino Carlos Menem es sentenciado a prisión domiciliaria, acusado de encabezar una asociación ilícita.
- 2004 – tránsito de Venus.
- 2007 – en los Estados Unidos, la NASA lanza el transbordador espacial Atlantis.
- 2007 – Bon Jovi publica su décimo álbum de estudio, Lost Highway.
- 2008 – en el centro de Tokio (Japón), el joven Katō Tomohiro, de 25 años, comete la masacre de Akihabara, asesinando a cuchilladas a siete personas.
- 2013 – se celebra la boda real religiosa en Suecia de Magdalena de Suecia con Chris O'Neill.
- 2025 – la Selección de fútbol de Portugal gana por segunda vez la UEFA Nations League tras ganar por penaltis 5 a 3 a la Selección de fútbol de España en la edición 2024–25.