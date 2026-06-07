Lunes, 8 de Junio 2026
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Matías Herrera cae en Córdoba: análisis del combate y su futuro en el boxeo

Matías Ezequiel Herrera, boxeador de La Rioja, perdió ante Gonzalo Coria en un festival en Córdoba. A pesar de la derrota, su desempeño impulsa el interés por el boxeo en la región.

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Matías Ezequiel Herrera, boxeador de La Rioja, participó en un festival boxístico en el Polideportivo Municipal Juan Sebastián Elcano de Córdoba, donde enfrentó al cordobés Gonzalo Gastón Coria. A pesar de su esfuerzo, Herrera fue derrotado por puntos en un combate que se extendió durante seis rounds, finalizando con un fallo de decisión unánime a favor de Coria.

El evento, que atrajo a numerosos aficionados, formó parte de una serie de actividades destinadas a promover el boxeo en Córdoba y otras provincias. Herrera, quien tiene un récord de 8-7-2 y 5 KOs, presentó un peso de 73,650 kg, mientras que Coria, con una trayectoria de 24-8-0 y 9 KOs, pesó 76,900 kg.

A pesar de la derrota, el boxeador y su equipo están decididos a seguir trabajando para mejorar. La participación de Herrera en este evento resalta la importancia del boxeo en la región y puede inspirar a futuras generaciones de deportistas en La Rioja. Con el apoyo adecuado, se espera que el boxeo continúe creciendo y atrayendo a jóvenes talentos.

Etiquetas: la rioja boxeo matías herrera festival boxístico deportes córdoba
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