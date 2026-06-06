Riachuelo se lleva un emocionante triunfo en el Torneo de Básquetbol ante Banco Rioja

Riachuelo logró un emocionante triunfo sobre Banco Rioja por 71 a 70 en el cierre de la sexta fecha del Torneo de Básquetbol. La próxima semana, se definirá quiénes avanzan a la siguiente fase.

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Riachuelo logró una emocionante victoria ante Banco Rioja en un partido que cerró la sexta fecha del Torneo 2026 de Básquetbol capitalino de Primera División, disputado en el "Gigante de la Avenida Alem". El encuentro terminó con un ajustado 71 a 70 a favor del equipo visitante.

La clave del triunfo fue un doble anotado a solo 32 segundos del final, que permitió a Riachuelo tomar la delantera. A pesar de contar con tres oportunidades para revertir la situación, Banco Rioja no pudo concretar sus intentos. En los momentos decisivos, Alejo Molina falló un lanzamiento crucial desde la línea de libres, lo que selló su derrota.

Con este resultado, Riachuelo se posiciona de manera competitiva en la tabla, donde los líderes son Amancay con 10 puntos, seguido de Facundo y Riachuelo con 9. Banco Rioja se encuentra en el quinto lugar con 7 puntos. La próxima semana se llevará a cabo la séptima y última fecha de la fase regular, con partidos cruciales para definir los equipos que avanzarán en el torneo.