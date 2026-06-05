Viernes, 5 de Junio 2026
Deportes

La Rioja se prepara para un gran encuentro de fanáticos del Mundial el 6 de junio

El 6 de junio, La Estación de La Rioja acogerá un intercambio de figuritas del Mundial 2026, promoviendo el reciclaje y la solidaridad. Habrá sorteos y actividades para toda la familia.

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El 6 de junio, La Estación de La Rioja será el punto de encuentro para una jornada dedicada al intercambio de figuritas del Mundial 2026, organizada por el Municipio Capital. Esta actividad comenzará a las 16 horas y está diseñada para fomentar la diversión, la conciencia ambiental y la solidaridad entre los asistentes.

Los participantes, incluyendo niños, jóvenes y familias, podrán intercambiar figuritas y completar sus álbumes. Habrá sorteos de packs de figuritas mundialistas, y para poder participar, deberán entregar 20 elementos reciclables, promoviendo así el reciclaje y la reutilización de materiales en la comunidad. Además, se aceptarán donaciones de abrigos y libros para beneficiar a quienes más lo necesitan.

Desde el Municipio se ha subrayado que esta propuesta busca crear un espacio de encuentro social, donde la colaboración y la conciencia ambiental sean fundamentales. La jornada será libre y abierta a todos, prometiendo una serie de actividades recreativas y premios para toda la familia, con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y promover un entorno familiar y solidario.

Etiquetas: la rioja intercambio de figuritas medio ambiente solidaridad municipio capital comunidad
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