Sábado, 25 de Abril 2026
La Rioja se prepara para recibir a los mejores pilotos en la primera fecha del Provincial de Motocross
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La Rioja se prepara para recibir a los mejores pilotos en la primera fecha del Provincial de Motocross

El motocross vuelve a La Rioja tras tres años, con la primera fecha del Campeonato Provincial y del NOA este fin de semana. Pilotos locales como Federico Manrique y Facundo Bazán están listos para competir en un nuevo circuito, generando gran expectativa en la comunidad.

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La capital provincial de La Rioja se prepara para recibir el regreso del motocross, marcando el comienzo de la primera fecha del Campeonato Provincial y del NOA. Este fin de semana, la actividad se reinicia tras tres años de espera, generando gran expectativa entre los aficionados al motociclismo local.

Las competencias darán inicio el sábado a las 10.00 con inscripciones, entrenamientos y pruebas clasificatorias en varias categorías. Dos pilotos locales, Federico Manrique y Facundo Bazán, han expresado su entusiasmo por la reanudación del evento. Manrique, participante de la categoría MX2, se mostró emocionado por competir en casa, mientras que Bazán, de la categoría 85cc, busca seguir sumando experiencia tras resolver inconvenientes con su moto en competencias anteriores.

Organizado por la Federación Riojana de Motociclismo, este evento no solo traerá adrenalina y espectáculo, sino que también moviliza a la comunidad, convirtiéndose en un punto de encuentro para los aficionados al deporte motor. La renovación de la infraestructura y la introducción de nuevos circuitos buscan revitalizar el motociclismo en la región, un deporte que gana adeptos entre los jóvenes y las familias.

Etiquetas: la rioja motocross campeonato provincial federación riojana de motociclismo deportes eventos deportivos
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