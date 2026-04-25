Sábado, 25 de Abril 2026
La Fiesta de la F1 en la Ciudad: Expectativa por la participación de Franco Colapinto
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La Fiesta de la F1 en la Ciudad: Expectativa por la participación de Franco Colapinto

Franco Colapinto hará historia este domingo al ser el primer argentino en conducir un monoplaza de Fórmula 1 en Buenos Aires, tras 14 años de ausencia. La celebración incluye un circuito en Avenida del Libertador y promete atraer a numerosos turistas, beneficiando la economía local.

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La Ciudad de Buenos Aires se alista para un evento histórico con la llegada de Franco Colapinto, quien este domingo se convertirá en el primer argentino en conducir un monoplaza de Fórmula 1 por sus calles. Desde hoy y hasta la noche del domingo, el Planetario se iluminará con los colores del piloto, generando gran expectativa entre los aficionados.

La exhibición, que marca el regreso de la máxima categoría del automovilismo tras 14 años, se llevará a cabo en un circuito ubicado en Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, donde se espera la participación de numerosos vecinos y turistas. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, manifestó su entusiasmo al señalar que este evento buscará reinstaurar la Fórmula 1 como un acontecimiento recurrente en la capital argentina.

Las actividades relacionadas con el automovilismo y la cultura están programadas para fomentar un ambiente festivo, atrayendo a aficionados de diversas partes del país y del mundo. Se prevé que este evento tenga un impacto positivo en el turismo y la economía local, beneficiando sectores como el hotelero y el gastronómico.

Etiquetas: argentina fórmula 1 automovilismo turismo evento deportivo jorge macri
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