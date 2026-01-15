Viernes, 16 de Enero 2026
El Tiro Federal abre sus puertas: nuevas oportunidades deportivas para la comunidad riojana
El Tiro Federal de La Rioja reanuda sus actividades deportivas, ofreciendo entrenamientos y competiciones en un contexto de promoción de la actividad física entre jóvenes. Se implementarán protocolos de seguridad para garantizar el bienestar de los participantes.

La reactivación de actividades en el Tiro Federal de La Rioja marca un importante retorno para el deporte local, tras un periodo de inactividad. La institución ha decidido reiniciar entrenamientos y competiciones en los próximos días, buscando fomentar la actividad física entre los jóvenes y fortalecer la conexión con la comunidad.

El presidente del club, Fernando González, expresó su entusiasmo por este regreso, resaltando que es un momento esperado por los deportistas y sus familias. Este reinicio también tiene como objetivo atraer nuevos talentos a las diversas disciplinas que ofrece el club, que van desde el fútbol hasta el atletismo.

Para garantizar la seguridad de todos los participantes, se ha implementado un protocolo que incluye desinfección de instalaciones, control de temperatura y uso obligatorio de barbijos en espacios cerrados. La promoción del deporte es vista como esencial para mejorar la calidad de vida, especialmente en una provincia donde la actividad física puede ayudar a combatir problemas de salud asociados a la inactividad.

El Gobierno provincial respalda esta iniciativa, manifestando su intención de colaborar con clubes como el Tiro Federal para asegurar que el regreso a la actividad deportiva sea exitoso y sostenible a largo plazo.

