El Tiro Federal de La Rioja reinicia sus actividades deportivas con nuevas propuestas para los socios

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Tiro Federal ha reanudado sus actividades deportivas, marcando un regreso a la normalidad tras un período de pausa. Esta reactivación es un impulso considerable para el funcionamiento del club, que no solo incluye el tenis de mesa, sino también disciplinas como Tiro, Arquería, Karate y Ajedrez.

Las instalaciones del Tiro están abiertas en horarios establecidos: los viernes de 14.00 a 20.00, los sábados de 9.00 a 18.00 y los domingos de 9.00 a 13.00. La profesora Milagros Chinore lidera los entrenamientos de la Escuela de Tenis de Mesa, invitando a la comunidad a unirse y ser parte de esta familia deportiva en crecimiento.

Este regreso no solo beneficia a los deportistas, sino que también es un elemento crucial en la vida social de la región. La práctica deportiva fomenta el bienestar físico y mental, y el Tiro Federal aspira a ser un referente en la promoción de estos valores. Con la reanudación de actividades, se espera fortalecer los vínculos entre los deportistas y aumentar el interés en las diversas disciplinas ofrecidas.