El Tiro Federal de La Rioja reinicia sus actividades deportivas con nuevas propuestas para los socios

El Tiro Federal de La Rioja reinicia sus actividades deportivas, incluyendo tenis de mesa, tiro, arquería, karate y ajedrez. Las instalaciones están abiertas los viernes, sábados y domingos, invitando a la comunidad a participar en esta revitalización del deporte local.

El Tiro Federal ha reanudado sus actividades deportivas, marcando un regreso a la normalidad tras un período de pausa. Esta reactivación es un impulso considerable para el funcionamiento del club, que no solo incluye el tenis de mesa, sino también disciplinas como Tiro, Arquería, Karate y Ajedrez.

Las instalaciones del Tiro están abiertas en horarios establecidos: los viernes de 14.00 a 20.00, los sábados de 9.00 a 18.00 y los domingos de 9.00 a 13.00. La profesora Milagros Chinore lidera los entrenamientos de la Escuela de Tenis de Mesa, invitando a la comunidad a unirse y ser parte de esta familia deportiva en crecimiento.

Este regreso no solo beneficia a los deportistas, sino que también es un elemento crucial en la vida social de la región. La práctica deportiva fomenta el bienestar físico y mental, y el Tiro Federal aspira a ser un referente en la promoción de estos valores. Con la reanudación de actividades, se espera fortalecer los vínculos entre los deportistas y aumentar el interés en las diversas disciplinas ofrecidas.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

